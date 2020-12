Finalturnier der Handball-Champions-League live im Free-TV

Handball-Fans können das Finalturnier der Champions League Ende Dezember live im Free-TV verfolgen. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Köln (dpa) – Handball-Fans können das Finalturnier der Champions League mit Rekordmeister THW Kiel Ende Dezember live im Free-TV verfolgen. Der TV-Sender Eurosport hat sich die Übertragungsrechte für das Final Four am 28. und 29. Dezember in Köln gesichert, wie die Europäische Handballföderation (EHF) am Dienstag mitteilte. Im zweiten Halbfinale trifft der THW am 28. Dezember um 20.30 Uhr auf den ungarischen Topclub Telekom Veszprém HC. Zuvor zeigt Eurosport um 18.00 Uhr das Duell zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Einen Tag später überträgt der Sender auch das Spiel um Platz drei (18.00 Uhr) sowie das Finale (20.30 Uhr).

