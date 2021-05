Finalserie: Hannover mit 12:6-Auftaktsieg gegen Spandau

Hannover/Berlin (dpa) – Titelverteidiger Waspo 98 Hannover hat den ersten Schritt zur erneuten Meisterschaft im Männer-Wasserball gemacht. Gegen Rekordchampion und Pokalsieger Spandau 04 Berlin gewannen die Niedersachsen den Auftakt der Finalserie am Mittwochabend in eigener Halle mit 12:6 (2:1, 4:2, 2:2, 4:1). Die Serie über maximal fünf Spiele wird am Samstag und Sonntag in der Hauptstadt fortgesetzt. Mit drei Siegen für ein Team ist der Titelkampf entschieden.

Das aktuelle Duell ist das fünfte Endspiel zwischen den beiden Erzrivalen in Serie. In den vier vorangegangenen Vergleichen wurde jeweils die Mannschaft Meister, die das erste Match gewannen: 2017 und 2019 Spandau, 2018 und 2020 Hannover.

Das wie erwartet kampfbetonte Auftaktmatch begann daher beiderseits mit starken Defensiven, erst nach 2:18 Minuten fiel der erste Treffer durch Dmitri Kholod zur Berliner 1:0-Führung. Zur Halbzeit führte Waspo dann aber 6:3 in der emotionalen Partie. Die nicht überzeugenden Hauptstädter konnten danach nur noch auf 5:7 verkürzen, im Schlussviertel dominierte Hannover. Für Waspo trafen Ante Corusic und Aleksandar Radovic je drei Mal. Die Tore für Spandau erzielten zweimal Kholod sowie Denis Strelezkij, Marino Cagalj, Maurice Jüngling und Nikola Dedovic.

