Final-Auftakt: Berlin Volleys überrollen Lüneburg

Die Berlin Volleys haben den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung eindrucksvoll bewältigt. Im ersten Play-off-Finalspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gegen die SVG Lüneburg gewann der Rekordmeister am Sonntag in eigener Halle glatt mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:19). Herausragender Akteur beim Sieger war Angreifer Moritz Reichert.

Das zweite Spiel zwischen beiden Mannschaften in der Best-of-five-Serie findet am Donnerstag in Lüneburg statt.

Volleys dominieren früh

Vor der Saisonrekordkulisse von 6.552 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle starteten die Gastgeber furios. Gestützt auf eine frühe Aufschlagserie von Reichert zur 7:2-Führung dominierten sie den ersten Satz mit bis zu zehn Punkten Vorsprung (20:10) deutlich. Der Gegner patzte zu oft bei seinem risikoreichen Service, zu viele Eigenfehler verhinderten ein besseres Ergebnis.

Die Lüneburger, als Spätstarter bekannt, steigerten sich im zweiten Durchgang, brachten aber die kompakte Annahme der Berliner um den nach jedem Ball meist erfolgreich hechtenden Libero Kyle Dagostino nur selten in Schwierigkeiten. Zudem verwertete Diagonalangreifer Jake Hanes die von Zuspieler Johannes Tille kommenden Pässe gewohnt kraftvoll, aber auch sicher.

Im dritten Durchgang schienen die Lüneburger richtig in Fahrt zu kommen, führten 3:0 und 6:4, büßten dann aber beim Stande von 11:11 wiederum durch eine hohe Eigenfehlerquote ihren Rhythmus ein. Als Nehemiah Mote für die BR Volleys ein Service-Winner zum 17:12 gelang, war die Vorentscheidung gefallen. Hanes nutzte am Ende den dritten Matchball zum Sieg.