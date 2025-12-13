Filmförderung vergibt knapp 1,3 Millionen Euro im Nordosten

Schwerin (dpa/mv) –

Mit insgesamt 1,24 Millionen Euro unterstützt die MV Filmförderung zehn Projekte. «Die geförderten Projekte verbinden markante Orte in Mecklenburg-Vorpommern – darunter mehrfach die Insel Rügen – mit eigenständigen künstlerischen Handschriften und neuen Perspektiven», erklärte Geschäftsführer Olaf Jacobs. «Besonders freuen wir uns über eine Reihe von Filmen, die von Regisseurinnen entwickelt und erzählt werden, ohne dass dies zum Selbstzweck wird, sondern aus der jeweiligen Geschichte heraus.»

Zudem stellt die MV Filmförderung weitere 40.650 Euro für Abspiel, Trainingsmaßnahmen und Branchenveranstaltungen bereit. Vier Spielfilme, ein Animations-Dokumentarfilm und ein Kurzfilm erhalten Produktionsförderung. Die Projekte greifen persönliche, historische und zeitgenössische Themen auf und nutzen Mecklenburg-Vorpommern vielfach als Handlungs- und Drehort, wie die MV Filmförderung berichtete.

Darunter sind beispielsweise das Filmdebüt von Lucas Thiem («Nobbi im Nebel», 470.000 Euro), in dem den Angaben zufolge ein Handwerker von der Insel Rügen im Mittelpunkt steht, der in einer Scheune ein altes Gemälde entdeckt. Nina Vukovic führt Regie beim Film «Gittersee» (250.000 Euro), einer im Jahr 1976 in Ostdeutschland angesiedelten Romanadaption. Im Spielfilm «Windstärke 17» (250.000 Euro) übernimmt Mia Maariel Meyer Regie und Drehbuch. Nach der Verfilmung von «22 Bahnen» adaptiert sie nun den Nachfolgeroman von Caroline Wahl.