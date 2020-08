Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein wird 40 Jahre alt

Helge Albers, Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) feiert Geburtstag. Das große Sommerfest zum 40-jährigen Jubiläum musste allerdings verschoben werden. «Coronabedingt fallen unsere Feierlichkeiten kleiner aus als geplant», sagte Geschäftsführer Helge Albers der Deutschen Presse-Agentur. Zusammen mit dem Projekt «A Wall is a Screen» werden stattdessen laut Albers am Samstagabend Kurzfilme aus 40 Jahren Hamburger Filmgeschichte an ausgewählte Hauswände der Hansestadt projiziert. Durch die Publikumsbegrenzung in Zeiten von Corona sei die Veranstaltung bereits ausverkauft.

1980 wurde in Hamburg die regionale Filmförderung gegründet. Neben Produktionen deutscher Filmgrößen wie Fatih Akin und Nora Fingscheidt habe die Filmförderung in den vergangenen 40 Jahren auch viele internationale Produktionen unterstützt. Albers nennt beispielsweise die Dreharbeiten zu «James Bond – Der Morgen stirbt nie», bei denen sich Pierce Brosnan an der Außenfassade des Hotels Atlantic entlang hangelte.

Im Jahr 2020 liege der Fokus vor allem darauf, die Film- und Kinobranche in der Krise zu unterstützen. Dabei könne jeder mithelfen: «Gehen Sie ins Kino», wünscht sich Albers.

Website „A Wall is a Screen“