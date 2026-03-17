Filmfest Schleswig-Holstein startet in Jubiläumsjahr

Kiel (dpa/lno) –

In Kiel wird am Abend das 30. Filmfest Schleswig-Holstein eröffnet. Bis einschließlich Samstag (21. März) werden mehr als 70 Filme aus unterschiedlichen Genres in den Kinos der Landeshauptstadt gezeigt.

Zum Jubiläum erweitert das Festival nach eigenen Angaben sein Programm: Der Kurt-Denzer-Preis für den besten Dokumentarfilm wird erstmals verliehen, die neue Kategorie Student Films widmet sich dem Nachwuchs. Eröffnet wird das Filmfest SH im Kommunalen Kino in der Pumpe, das der zentrale Treffpunkt für Filmschaffende, Jury und Publikum ist.

Dort finden am 21. März ab 22.30 Uhr auch die Preisverleihungen und die Abschlussfeier statt. Das Filmfest SH 2026 wird gefördert vom Land Schleswig-Holstein, der Landeshauptstadt Kiel und der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Das erste Filmfest wurde 1993 noch unter dem Namen „Augenweide“ veranstaltet und fand bis 2001 alle zwei Jahre statt, danach jährlich. Seit 2013 heißt es offiziell Filmfest SH.