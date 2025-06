Filmfest: Kostenfreie Kinobesuche am 3. Oktober

Auch in diesem Jahr wird es am 3. Oktober wieder einen «Tag des freien Eintritts» geben. (Archivfoto) Jonas Walzberg/dpa

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird es auch in diesem Jahr am 3. Oktober wieder den «Tag des freien Eintritts» beim Filmfest Hamburg geben. In den fünf Festivalkinos Abaton, Studio-Kino, Metropolis, CinemaxX Dammtor und Passage seien an diesem Tag sämtliche Festivalfilme für das Publikum frei zugänglich, teilte das Filmfest mit. Auch die diesjährigen Filmfest-ums-Eck-Kinos beteiligen sich mit jeweils einer kostenfreien Filmvorführung.

«Unser neu eingeführter „Tag des freien Eintritts“ war ein voller Erfolg: 10.800 Tickets wurden vergeben. Wir freuen uns sehr, diese Aktion am Tag der Deutschen Einheit fortzusetzen und so noch mehr Menschen für unser vielfältiges Programm zu begeistern», sagte Festivalleiterin Malika Rabahallah. Das Filmfest Hamburg findet vom 25. September bis zum 4. Oktober statt. Zehn Tage lang werden die neuesten Filme aus aller Welt gezeigt.