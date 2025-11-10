Film über Abenteuer im Miniatur Wunderland wird bald gedreht

Hamburg (dpa/lno) –

Das Hamburger Miniatur Wunderland wird zum Mittelpunkt eines Kinofilms, in dem ein Junge auf magische Weise schrumpft und mit seiner Familie ein Abenteuer in der riesigen Eisenbahn-Welt erlebt. Der gleichnamige Film des Regisseurs Félix Koch soll im Juni 2026 in Hamburg gedreht werden, wie die Moin-Filmförderung in Hamburg mitteilte. Insgesamt seien in der Hansestadt 23 Drehtage geplant. Das Drehbuch haben Dirk Ahner und Alexander Rümelin entwickelt. Wer die Hauptrollen übernehmen wird, war zunächst unklar.

Die Moin-Filmförderung unterstützt die Produktion mit 1,1 Millionen Euro. Insgesamt hat sie in ihrer aktuellen Förderrunde für sogenannte High-End-Produktionen rund 3,1 Millionen an 31 verschiedene Projekte ausgezahlt.

Der von der Letterbox Filmproduktion realisierte Film «Miniatur Wunderland» bekommt dabei die höchste Förderung aller neuen Projekten. Auch weitere Hamburger Produktionen wie «Große Mutter» von Caren Wuhre oder «Als Bestie bin ich aufgewacht» von Sandra Schröder können sich über Fördergelder freuen.