Fieser Taschen-Dieb auf E-Roller verletzt Seniorin schwer

Ein Unbekannter hat in Hamburg eine 86 Jahre alte Frau überfallen und ist dann mit einem E-Roller geflüchtet. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein junger Mann hat im Hamburger Stadtteil Lurup eine 86-Jährige vor ihrer Haustür weggeschubst, überfallen und schwer verletzt. Der Jugendliche habe die Seniorin zunächst unter einem Vorwand angesprochen und in ein Gespräch über Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe verwickelt, teilte die Polizei mit.

Doch dann stieß er sie plötzlich zu Boden und entriss ihr die Handtasche. Die Frau wurde durch den Sturz schwer verletzt. Der 16 bis 19 Jahre alte, schlanke junge Mann flüchtete auf einem schwarzen E-Roller.

Polizei prüft Zusammenhang mit ähnlichen Taten

Zu ähnlichen Überfällen auf ältere Frauen war es in Lurup bereits im Januar und Februar gekommen. Die Polizei prüft, ob zwischen den Taten, bei denen jeweils ein eher junger Täter ebenfalls mit einem E-Roller geflüchtet war, ein Zusammenhang besteht. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.