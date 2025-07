Fielmann will zu einem globalen Anbieter werden

Hamburg (dpa/lno) –

Der Augenoptiker Fielmann will in den nächsten zehn Jahren weltweit wachsen. Die Gruppe, die auch Hörakustik anbietet, werde sich von einem europäischen zu einem globalen Anbieter entwickeln, kündigte das Hamburger Familienunternehmen in einer Mitteilung an. «Vision 2035» nennt sich der Plan, der die «Vision 2025» ablöst.

Das SDax-Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren immer wieder neue Märkte erschlossen: In den USA übernahm Fielmann die Unternehmen Shopko Optical (2024) und SVS Vision (2023). In den Jahren zuvor erwarb Fielmann auch mehrere Unternehmen in Europa.

Der Vorstandsvorsitzende Marc Fielmann soll die «Vision 2035» auf der Hauptversammlung vorstellen, die das Unternehmen in der Barclays-Arena ausrichtet.

Fielmann bestätigt Prognose

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, bestätigte das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr. Fielmann peilt einen Gesamtumsatz von bis zu 2,5 Milliarden Euro an.

Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz vorläufig um zwölf Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 1,2 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen stieg um rund 26 Prozent auf etwa 290 Millionen Euro, was Fielmann unter anderem mit Kostendisziplin begründete. Die endgültigen Zahlen will das Unternehmen im August veröffentlichen.