Fielmann hebt Dividende an

Hamburg (dpa) –

Dank gut laufender Geschäfte im vergangenen Jahr will der Hamburger Optiker-Konzern Fielmann die Ausschüttungen an die Aktionäre anheben. So werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 10. Juli vorschlagen, die Dividende für die Anteilseigner von einem auf 1,15 Euro je Aktie zu erhöhen, wie der Konzern mitteilte.

Umsatz wächst auf rund 2,3 Milliarden Euro

Der Konzernumsatz der Fielmann-Gruppe wuchs den Angaben zufolge im vergangenen Geschäftsjahr um 15 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um etwa 23 Prozent auf 491 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge betrug 21,7 Prozent. Das waren 1,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Der Gewinn vor Steuern stieg den Angaben zufolge um 23 Prozent auf rund 237 Millionen Euro.

«Unsere Marktanteilsgewinne im Geschäftsjahr 2024 stimmen uns optimistisch, dass wir unsere Position auch im laufenden Jahr weiter ausbauen können», teilte Fielmann mit. Der Vorstand sehe sich mit Blick auf die Verbesserung der Profitabilität auf einem guten Weg, das Ziel einer bereinigten Ebitda-Marge von 25 Prozent in Europa und 24 Prozent auf Konzernebene zu erreichen. Einen detaillierten Ausblick für 2025 will das Unternehmen im April geben.

Weltweit rund 24.000 Beschäftigte

Die Fielmann-Gruppe versorgt nach eigenen Angaben online und über weltweit rund 1.200 Niederlassungen rund 29 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Hörsystemen und Dienstleistungen im Bereich der Augenvorsorge. Das 1972 gegründete Unternehmen beschäftige weltweit rund 24.000 Menschen.