Fielmann erzielt Rekordüberschuss

Hamburg (dpa/lno) –

Die Fielmann-Gruppe, die Brillen und Hörgeräte anbietet, hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordüberschuss erzielt. Demnach verdiente das familiengeführte Unternehmen aus Hamburg unterm Strich 205 Millionen Euro, wie aus den vorläufigen Geschäftszahlen hervorgeht. Ím Vorjahr lag der Überschuss bei 154,2 Millionen Euro, er ist also um fast ein Drittel gestiegen.

Der Umsatz wuchs zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf vorläufig 2,4 Milliarden Euro – und damit schwächer als in den zwei Vorjahren. Im Inland fiel das Umsatzplus des international tätigen Unternehmens mit 4 Prozent unterdurchschnittlich aus. Fielmann beklagt eine schwache Konsumstimmung.

In den USA, wo Fielmann in vergangenen Jahren mit SVS Vision und Shopko Optical Zukäufe getätigt hat, steigerte das MDax-Unternehmen den Umsatz dagegen deutlich – um 46 Prozent. In der Mitteilung ist die Entwicklung nicht näher begründet.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen des Konzerns, der mehr als 24.000 Mitarbeiter beschäftigt, lag vorläufig bei 581 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus um 18,2 Prozent.

Den Ausblick auf 2026 und den Geschäftsbericht wird das Unternehmen am 30. April veröffentlichen.