Feuerwerksverkauf gestartet – Lange Schlangen vor Geschäften

Seit Mitternacht ist der Verkauf von Silvester-Feuerwerkskörpern wieder erlaubt – die ersten Kunden waren schon an den Kassen. Lars Penning/dpa

Meppen/Bremerhaven (dpa/lni) –

Kurz vor Silvester ist in Niedersachsen und Bremen der Verkauf von Feuerwerkskörpern gestartet. Ganz früh ging der Verkauf im emsländischen Meppen in Nähe der niederländischen Grenze los: Schon um Mitternacht öffnete dort ein Verbrauchermarkt seine Türen und Kassen – der Andrang war groß.

«Wir wollen ein bisschen Feuerwerk kaufen und mal schauen, was der Abend noch so gibt», sagte ein junger Mann in Meppen. Sein Budget betrage 500 bis 600 Euro. Er rechne damit, dass auch viele Kunden aus den Niederlanden kommen. Dort gilt zum nächsten Jahreswechsel für Privatleute ein Böllerverbot, nachdem in den vergangenen Jahren die Gewalt zugenommen hatte. Auch in Deutschland gibt es Diskussionen um ein Verbot.

In Bremerhaven warteten schon in der Nacht viele Menschen vor einem Feuerwerkshersteller, der am Morgen seinen Verkauf startete. Viele kamen in Gruppen und vertrieben sich die Zeit mit Spielen und Musik. Im Vordergrund stehe die Freude am Feuerwerk, sagte einer der Wartenden. «Vor allem, wenn man noch kleine Geschwister oder kleine Cousins hat, die freuen sich dann auch immer, wenn die Rakete in die Luft geht.»