Feuerwerksrakete setzt Fachwerkhaus in Brand

Badbergen (dpa/lni) –

Eine Feuerwerksrakete hat in Badbergen (Landkreis Osnabrück) das Reetdach eines Fachwerkhauses in Brand gesetzt. Durch das Feuer am Donnerstagabend sei das Haus unbewohnbar geworden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Sachschaden beträgt rund eine Million Euro. Rund 150 Feuerwehrleute aus der Umgebung mussten anrücken, um das Feuer zu löschen. Die acht Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Der 22 Jahre alte mutmaßliche Verursacher des Brandes stellte sich den Angaben zufolge der Polizei, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Der Feuerwerkskörper war im Dach des Hauses explodiert.