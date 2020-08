Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa) – Ein 35-jähriger Mann ist in Hamburg-Bergedorf durch einen explodierenden Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Er habe am Samstagabend seine linke Hand verloren, teilte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag mit. Der 35-Jährige kam ins Klinikum. Wie genau es zu dem Unfall kam, war den Angaben nach zunächst unklar.