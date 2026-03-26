Feuerwerk und Fahrgeschäfte: Das bietet die Osterwiese

Bremen (dpa/lni) –

Eine Fahrt mit der Achterbahn, Zuckerwatte naschen und sich im Getümmel treiben lassen: Am Freitag (18 Uhr) öffnet die Bremer Osterwiese. Was Besucherinnen und Besucher des Frühlingsfests bis 12. April erwartet:

Fahrgeschäfte

Die Gäste können sich auf vier Geister- und Schienenbahnen freuen. Außerdem drehen zahlreiche Kinderkarussells ihre Runden und Fahrgeschäfte sorgen für Action – darunter Neuheiten wie das 55 Meter hohe Riesenrad Eyecatcher und die Riesenschaukel Excalibur. Wer wissen möchte, wo sich was befindet, kann sich auf dem Lageplan einen Überblick verschaffen.

Fleisch, Fisch oder Früchte

Ob gebrannte Mandel und Zuckerwatte oder Maiskolben und Fisch: Besucherinnen und Besucher haben die Qual der Wahl bei elf Ausschankbetrieben und 70 Imbissen. Auch viele vegetarische und vegane Angebote gibt es, wie die Organisatoren ankündigen.

Fassanstich, Festzelt und Feuerwerk

Mit dem Fassanstich im Bayernzelt und einem Feuerwerk beginnt am Freitagabend die Osterwiese. Kleine Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Prinzessinnenparade am 31. März und auf Mario und seine Videospiel-Freunde am 7. April freuen. Am Gründonnerstag findet ein Gottesdienst zwischen Autoscootern statt, nachmittags verteilt der Osterhase Schokolade. Am Karfreitag stehen die Fahrgeschäfte traditionell still.

Verhaltensregeln und Verbote

Sicherheitskräfte kontrollieren an den Eingängen. Koffer, große Taschen und Rucksäcke dürfen nicht auf das Gelände mitgenommen werden. Verboten sind auch Hunde, E-Roller und Fahrräder, ebenso wie Glasflaschen und Waffen. Die Polizei kündigte an, mit uniformierten Einsatzkräften auf dem Gelände unterwegs zu sein. Zusätzlich sollen private Sicherheitskräfte als Ansprechpartner vor Ort sein. Das Gelände wird abschnittsweise mit Kameras überwacht.