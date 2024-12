«Feuerwerk der Turnkunst» verzaubert in Oldenburg

Oldenburg (dpa/lni) –

Das «Feuerwerk der Turnkunst» hat zum Auftakt der Gaia-Tournee 2025 in der EWE-Arena Oldenburg mit akrobatischen Höchstleistungen begeistert. Die nach eigenen Angaben erfolgreichste Turnshow Europas gastiert dort mit drei Shows und ist bis Ende Januar an mehr als 20 Orten mit über 30 Vorstellungen deutschlandweit unterwegs. 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden insgesamt erwartet.

Vor 36 Jahren kreierte der Niedersächsische Turnerbund (NTB) das artistische Highlight. Inzwischen treten Dutzende Künstlerinnen und Künstler aus an die zehn Nationen auf. In der griechischen Mythologie wird die Göttin Gaia als Erde bezeichnet, das Konzept soll die Ursprünge des Lebens beleuchten. «Wir hatten noch nie ein so hochkarätiges Cast wie in diesem Jahr», sagte Wolfram Wehr-Reinhold. Der Produktionschef hört nach mehr als 30 Jahren auf.