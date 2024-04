Feuerwerk bei Osterfest explodiert zu früh: Sechs Verletzte

Hann. Münden (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit dem Feuerwerk beim Ostervolksfest in Hann. Münden sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwerkskörper seien am Samstagabend zu früh explodiert, teilte die Polizei am Montag mit. Die Teile des Feuerwerks waren den Angaben zufolge im abgesperrten Sicherheitsbereich ungeplant detoniert. Drei Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf Versäumnisse seitens der Organisatoren gebe es nicht. Das Ostervolksfest in der südniedersächsischen Stadt fand vom 30. März bis zum 7. April auf der Tanzwerder-Insel statt.