Feuerwehrtaucher holen Wasserleiche aus Elbe

Hamburg (dpa/lno) –

In der Nähe der Elbphilharmonie ist eine männliche Wasserleiche gefunden worden. Feuerwehrtaucher hätten den leblosen Körper am Dienstagmittag aus der Elbe in der Hafencity geborgen, sagte ein Feuerwehrsprecher in Hamburg. Zuvor war der Polizei eine im Wasser treibende leblose Person gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher ergänzte. Der Körper, an dem sichere Todeszeichen erkennbar gewesen sein sollen, wurde zur weiteren Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Hintergründe und Todesursache waren zunächst unklar.