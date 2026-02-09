Feuerwehrmann stürzt in Fernwärmeschacht – schwer verbrüht

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Einsatz im Stadtteil Altona-Altstadt ist ein Hamburger Feuerwehrmann schwer verletzt worden. In einem Keller sei eine Fernwärmeleitung defekt gewesen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Bei der Erkundung des überfluteten Kellers sei einer der Feuerwehrleute in einen offenen Revisionsschacht gestürzt, der mit heißem Wasser gefüllt war. Er habe schwere Verbrühungen erlitten und sei vom Rettungsdienst in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es weiter.

Fernwärmeleitungen transportierten unter hohem Druck über 100 Grad heißes Wasser. Vor dem Unfall des Feuerwehrmannes hatte sich ein Handwerker den Angaben zufolge bereits die Hände verbrüht und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.