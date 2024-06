Feuerwehrmann bei Löscharbeiten in Hannover verletzt

Hannover (dpa/lni) –

Bei Löscharbeiten eines Dachstuhlbrandes ist in Hannover ein Feuerwehrmann verletzt worden. Eine Notärztin und der Rettungsdienst brachten den Mann in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr wurde am Nachmittag zu dem Feuer an dem mehrgeschossigen Wohngebäude im Stadtteil Vahrenwald gerufen. Sie rückte mit einem Großaufgebot und mehr als 100 Kräften aus, um den Brand zu löschen und benachbarte Wohngebäude zu schützen. Den Einsatzkräften zufolge war bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung sichtbar.

Innerhalb kürzester Zeit zündete der gesamte Dachstuhl des Gebäudes durch, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand mit Drehleitern und Atemschutztrupps. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses brachten sich alle selbst in Sicherheit. Die Dachgeschosswohnung war nicht bewohnt. Auch Anwohner in Nachbarhäusern wurden in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend. Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.