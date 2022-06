Feuerwehrleute sammeln Geld für krebskranke Kinder

Osnabrück (dpa/lni) –

Mit einem 700 Kilometer langen Staffellauf wollen Feuerwehrleute aus Deutschland und den Niederlanden Geld für krebskranke Kinder sammeln. Die zwölf deutschen und drei holländischen Einsatzkräfte des Vereins «EuropaFirefighter» tragen während des Laufens volle Montur – 25 Kilo wiegt die Feuerwehrbekleidung nach Angaben von Stephan Lendring, dem Initiator des Laufes. «Ich sage mal so, in normalen Klamotten kann jeder laufen, das ist wie wandern», sagte er. Allerdings legt nicht jeder Läufer die 700 Kilometer zurück, die drei Frauen und zwölf Männer wechseln sich ab.

Ziel sei es, 20 000 Euro Spenden einzunehmen, die Einrichtungen für krebskranke Kinder zugute kommen sollen, sagte Lendring. An diesem Dienstag erreichen die Läufer voraussichtlich Osnabrück, wo sie in einem Krankenhaus Süßigkeiten an krebskranke Kinder verteilen möchten. Schwerkranke Kinder seien während der Pandemie oft in Vergessenheit geraten, kritisierte der Feuerwehrmann. Deswegen liege ihm der Spendenlauf sehr am Herzen, «damit die merken, die sind nicht alleine».

Ihren Staffellauf haben die Teilnehmer bereits am Sonntag in Amsterdam begonnen. Am kommenden Samstag wollen sie als letzte Station Berlin erreichen. Tag und Nacht sind sie unterwegs. Auf dem Weg ist laut Lendring auch ein Halt an einem Krankenhaus in Hannover eingeplant.