Feuerwehreinsatz im Landtag nach Brandalarm

Es habe weder ein offenes Feuer noch Verletzte gegeben, hieß es. Shireen Broszies/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Ein Brandalarm im niedersächsischen Landtag hat für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Grund war, dass sich Rauch im Vorraum eines Rechenzentrums im Erweiterungsgebäude entwickelt hatte, wie ein Sprecher des Landtags mitteilte.

Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Die Ursache für die Rauchentwicklung werde noch gesucht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es gebe jedoch keinen größeren Schaden. Es habe weder ein offenes Feuer noch Verletzte gegeben, hieß es.

Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Weitere Informationen könnten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden, sagte der Sprecher des Landtags.