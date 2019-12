Feuerwehreinsatz auf Firmengelände: Bagger gerät in Brand

Groß Nordende (dpa/lno) – Ein brennender Bagger auf einem Firmengelände in Groß Nordende (Kreis Pinneberg) hat in der Nacht zum Dienstag die Feuerwehr in Atem gehalten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Baumaschine bereits vollständig in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Erschwert wurden die Löscharbeiten von dem aufgeweichten Boden und dem tiefem Schlamm, der infolge des Regens der vergangenen Tage entstanden war. Eine Gefahr für die umliegenden Gebäude habe jedoch zu keinem Zeitpunkt bestanden. Drei Feuerwehrkräfte sowie der Firmeninhaber wurden vom Rettungsdienst betreut, weil sie kurzzeitig im Rauch gestanden hatten. Sie blieben jedoch nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst noch unklar.

Meldung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg