Feuerwehrauto verunglückt auf Einsatzfahrt in Hamburg

Hamburg (dpa/lni) – Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Feuerwehrauto in Hamburg verunglückt. Das Fahrzeug sei auf der Bundesstraße 5 in einer Baustelle gegen eine mobile Leitplanke gefahren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. Das Auto, das speziell für die Höhenrettung ausgestattet ist, wurde dabei stark beschädigt und ist nicht mehr einsatzfähig. Verletzt wurde am Sonntagabend niemand. Ein Ersatzfahrzeug sei nach Angaben der Feuerwehr bereits im Einsatz.

