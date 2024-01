Feuerwehr Verden: Viele Hochwasserschäden selbst beseitigen

Verden (dpa/lni) –

Hochwasserschäden werden Bürger im Kreis Verden vermutlich in vielen Fällen selbst beseitigen müssen. Nur in bestimmten Fällen können Einsatzkräfte helfen, wie die Kreisfeuerwehr am Dienstag mitteilte. Wenn Gebäude oder Straßen absacken oder Risse an ihnen sichtbar werden, sollten Bürgerinnen und Bürger demnach die Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk alarmieren.

Bei Schäden an der Gas- oder Elektroinstallation sei der zuständige Energieversorger zu informieren. In den meisten weiteren Fällen bittet die Feuerwehr darum, dass Bürger sich selbst helfen oder Mitmenschen Unterstützung anbieten, etwa um Keller trocken zu bekommen. Die Feuerwehr könne erst ab 15 Zentimeter Wasserstand mit Pumpen helfen, zum kompletten Trockenlegen würden Werkzeuge fehlen. Bei hohem Grundwasserpegel sei das Abpumpen vollgelaufener Keller zudem nicht immer ratsam. Es sei nicht möglich, Keller oder Garagen freizuräumen, und auch nicht, Material wie Heizungsteile oder Drainagen zu verleihen.