Feuerwehr rettet zwei Menschen bei Feuer in Schenefeld

Schenefeld (dpa/lno) –

Feuerwehrleute haben zwei Menschen bei einem Brand aus einer städtischen Unterkunft unter anderem für Geflüchtete in Schenefeld (Kreis Pinneberg) gerettet. Sie wurden am frühen Mittwochmorgen mit tragbaren Leitern aus dem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht, berichtete die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits mehrere Menschen eigenständig das Gebäude verlassen. Rettungskräfte versorgten 13 Personen, darunter 4 Kinder. Ein Bewohner wurde leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben wurde der Brand eines im Treppenhaus gelagerten Gegenstandes kurz nach 2.00 Uhr bemerkt. Es gab mehrere Notrufe an die Regionalleitstelle. Durch das Feuer kam es zu starker Rauchentwicklung und Schäden durch Verrußung der Decke. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Brandursache ist unbekannt.

Die Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten laut Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz waren in der Spitze mehr als 45 ehrenamtliche Retter im Einsatz. Dazu kamen mehrere Rettungs- und Notarztwagen-Besatzungen und die Polizei.