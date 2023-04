Feuerwehr rettet zwei Menschen bei Brand in Villa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Stadtvilla in Hamburg-Winterhude hat die Feuerwehr zwei Menschen aus dem Gebäude gerettet. Sie seien unverletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag. Anrufer hätten am späten Mittwochabend Rauch aus dem Dachstuhl des dreigeschossigen Hauses gesehen und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr war laut eigenen Angaben mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Flammen hätten sich vom Dachstuhl weiter ausgebreitet, sagte der Sprecher.

Die Feuerwehr warnte Anwohner am Abend, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Die Brandursache war laut Angaben der Polizei noch unklar.