Feuerwehr rettet mehrere Bewohner von Dach und Balkonen

Bremen (dpa/lni) –

Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bremen hat die Feuerwehr bei einem Brand gerettet. Einige flüchteten laut Angaben der Feuerwehr auf die Balkone und das Dach des dreigeschossigen Hauses, nachdem in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. Einsatzkräfte brachten die Menschen am Mittwochabend über Drehleitern und eine tragbare Leiter in Sicherheit. Ein Mensch kam verletzt in ein Krankenhaus. Alle Wohnungen seien unbewohnbar, hieß es. Die Brandursache war laut Polizeiangaben noch unklar.