Feuerwehr rettet Kaufhaus-Kletterer in Innenstadt

Braunschweig (dpa/lni) –

Die Feuerwehr in Braunschweig hat einen Mann gerettet, der ohne Sicherungsseile an einem Kaufhaus in der Innenstadt hochgeklettert ist. Der 28-Jährige habe am Mittag in einer Höhe von etwa 13 Metern Probleme bekommen und nicht mehr weiterklettern können, teilte die Feuerwehr mit. Mit der Hilfe einer Drehleiter konnte er schließlich gerettet werden. Zuvor wurden zwei Sprungpolster in Stellung gebracht. Zusätzlich wurde eine Rettung vom Dach aus vorbereitet.

Der Mann wurde laut Feuerwehr am Arm verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er aus «rein sportlicher Motivation» an dem Haus hochkletterte, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.