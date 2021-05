Feuerwehr rettet in Bach eingesunkenes Pferd

Feuerwehrleute ziehen die Stute aus einem Bachlauf. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Oststeinbek (dpa/lno) – Die Feuerwehr hat am Montag ein hilfloses Pferd aus einem Bach in Oststeinbek (Kreis Stormarn) befreit. Das Tier sei in dem Bachlauf eingesunken und habe sich nicht mehr selbstständig retten können, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das Pferd habe «mit Bandschlingen und viel Manpower» aus dem Graben gezogen werden können. Zwischen 20 und 30 Einsatzkräfte hätten beim Rausziehen geholfen. Ein eigens von einem Bauern geliehener Teleskop-Lader sei nicht zum Einsatz gekommen. Dem Pferd gehe es augenscheinlich gut. «Es ist wohlauf auf die Koppel gelaufen.»

© dpa-infocom, dpa:210510-99-542576/2