Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Hamburg (dpa/lno) –

Die Feuerwehr in Hamburg Farmsen-Berne hat am Montagabend eine schwangere Frau aus einer brennenden Wohnung im fünften Stock einer Wohnunterkunft gerettet. Die Frau sei unverletzt geblieben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Wohnungen im fünften Stock seien zurzeit allerdings nicht bewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe machte die Feuerwehr keine Angaben. Zuvor hatten Medien berichtet.