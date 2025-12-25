Feuerwehr rettet Frau aus brennendem Bett in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Feuerwehr hat am Weihnachtsmorgen eine Frau aus einem brennenden Bett gerettet. In einer Hochhauswohnung in Hamburg-Billstedt waren Matratze und Bettdecke in Flammen geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die 59-Jährige hatte demnach selbst den Notruf gewählt und gemeldet, dass ihr Bett in Brand geraten sei. Ein Mitarbeiter der Feuerwehrleitstelle blieb am Telefon im Gespräch mit der Anruferin, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Vor Ort öffneten Feuerwehrleute gewaltsam die Wohnungstür und brachten die 59-Jährige mit Verbrennungen in Sicherheit. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer konnte den Angaben zufolge rasch gelöscht werden. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.