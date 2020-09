Feuerwehr rettet Elfjährigen aus drei Meter tiefem Schacht

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Gifhorn (dpa/lni) – Ein elfjähriger Junge ist im alten Wasserwerk von Gifhorn in einen drei Meter tiefen Schacht gefallen. Die Feuerwehr rettete das Kind am Mittwochnachmittag. Nach Polizeiangaben wurde der verletzte Elfjährige mit dem Hubschrauber in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen etwa zur Schwere der Verletzungen wurden zunächst nicht bekannt. Wie die «Braunschweiger Zeitung» berichtet, wollte der Junge in dem leerstehenden Gebäude ein Video drehen. Das Grundstück sei umfriedet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Er vermutete, dass der Junge das Wasserwerk aus Abenteuerlust erkundete.