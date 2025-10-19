Feuerwehr rettet eingeklemmtes Reh aus Hoftor

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Reh ist im Hamburger Ortsteil Fünfhausen zwischen den Metallstreben eines Hoftores eingeklemmt und von der Freiwilligen Feuerwehr befreit worden. Das Tier blieb unverletzt.

Nach Angaben eines Sprechers wurde die Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 7.50 Uhr alarmiert. Ein Anrufer hatte gemeldet, dass das Reh in einem Tor auf seinem Firmengelände feststecke.

Die Freiwillige Feuerwehr Fünfhausen konnte helfen: Zwei Feuerwehrleute kletterten über den Zaun, legten dem Reh eine Wolldecke über den Kopf, um es zu beruhigen, und weiteten die Streben mit Hilfe eines hydraulischen Spreizers. Anschließend konnte das Tier unverletzt in die Freiheit entlassen werden.