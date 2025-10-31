Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Haus

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel sind drei Bewohner mit einer Drehleiter gerettet worden. Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung selbst sei zum Zeitpunkt des Brandes niemand gewesen. Die drei geretteten Bewohner hielten sich in einer Nachbarwohnung auf. Verletzt wurde niemand. Wegen starker Rauchentwicklung war der Einsatz für die Feuerwehrkräfte erschwert. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz.