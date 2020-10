Feuerwehr muss nachgeholtes Osterfeuer löschen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Südbrookmerland (dpa/lni) – Die Feuerwehr in Ostfriesland hat ein nachgeholtes und außer Kontrolle geratenes Osterfeuer löschen müssen, weil die Flammen ein benachbartes Wohnhaus bedroht haben. Im Frühjahr durften die Osterfeuer im Kreis Aurich wegen der Corona-Krise weder öffentlich noch privat abgebrannt werden, deshalb einigte sich der Kreis mit anderen Beteiligten darauf, die Feuer jetzt nachzuholen.

Zuvor hatte es darüber auch Streit gegeben: Die Grünen im Kreistag hatten versucht, das Nachholen aus Naturschutzgründen gerichtlich stoppen zu lassen. Sie waren damit aber beim Verwaltungsgericht Oldenburg am Freitag gescheitert.

Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes Aurich gab es am Wochenende im gesamten Landkreis weit über 1000 nachgeholte Osterfeuer, dabei geriet vor allem eines in der Gemeinde Südbrookmerland außer Kontrolle. Meterhohe Flammen schlugen nahe eines Hauses in den Himmel, ein etwa 10 mal 15 Meter großer Haufen aus Unrat und Gestrüpp loderte immer wieder auf – erst nach drei Stunden war das Feuer dort endgültig gelöscht.

