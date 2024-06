Feuerwehr: Mann fällt von Paddleboard in See und ertrinkt

Husum (dpa/lni) –

Ein Mann ist nach Angaben der Feuerwehr im See Heye im Landkreis Nienburg/Weser ertrunken. Der Mann sei am Donnerstagabend von einem Paddleboard in den See bei Husum gefallen und nicht wieder aufgetaucht, teilte die Feuerwehr der Samtgemeinde Mittelweser am Freitag mit. Ein Bekannter des Mannes habe den Vorgang beobachtet. Einsatzkräfte suchten unter anderem mit Booten nach dem Mann und fanden den Vermissten leblos im Wasser. Trotz der Hilfe eines Notarztes und des Rettungsdiensts sei der Mann gestorben. Etwa 60 Helfer waren im Einsatz.