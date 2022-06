Feuerwehr löscht Waldbrand bei Börger

Börger (dpa/lni) –

In einem Waldgebiet nördlich der Gemeinde Börger im Nordosten des Landkreises Emsland ist es zu einem Flächenbrand gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, gerieten am Mittwoch rund 400 Quadratmeter Wald in Brand. In dem Kiefernbestand brannten hauptsächlich das Unterholz und die trockene Bodenvegetation. Nach der frühzeitigen Entdeckung der Flammen durch einen Passanten konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehren weisen erneut auf der große Wald- und Flächenbrandgefahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit und des teilweise böigen Windes hin.