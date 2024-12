Feuerwehr löscht Kabelbrand auf Arbeitsschiff

Hamburg (dpa/lno) –

Auf einem Arbeitsschiff in Hamburg-Veddel ist es zu einem Kabelbrand gekommen. Drei Menschen hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Schiffsführer hatte am Mittwoch gegen Mitternacht eine Rauchentwicklung an Bord gemeldet. Die Einsatzkräfte löschten den Brand innerhalb von einer Stunde mit Kohlendioxid. Es sei schwierig gewesen, an den Brandort unter Deck zu kommen, hieß es. Zwei Feuerwehrmänner waren mit Atemschutzgeräten im Einsatz. Das 20 mal 9 Meter große Schubschiff lag im Peutehafen. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.