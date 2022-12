Wiefelstede (dpa/lni) –

Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen einen Brand in einer 450 Quadratmeter großen Lagerhalle in Wiefelstede im Landkreis Ammerland gelöscht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Aufgrund der Zerstörung des Gebäudes konnte die Polizei die Halle zunächst nicht betreten. Eine Schadenshöhe sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.