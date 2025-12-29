Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Hamburg

Das Feuer ist den Angaben nach gegen 18.30 Uhr von der Feuerwehr gelöscht worden. Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Hamburg ist am Nachmittag in Brand geraten. Die Flammen führten zu starkem Rauch und zu Funkenflug im Stadtteil Barmbek-Süd, wie das Polizei-Lagezentrum mitteilte. Die Feuerwehr Hamburg warnte zeitweise die Öffentlichkeit vor dem Rauch und sperrte umliegende Straßen. Die mehr als ein Dutzend Bewohner konnten das Haus den Angaben zufolge unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr habe den Brand etwa gegen 18.30 Uhr gelöscht, sagte der Sprecher des Lagezentrums. Sie beobachte das Gebäude weiter. Zunächst berichteten mehrere Medien.

Das Haus ist den Angaben nach aufgrund der Schäden unbewohnbar. Die Bewohner sollen zunächst anderweitig untergebracht werden. Zu der Schadenshöhe und der Ursache des Feuers machte die Polizei zunächst keine Angaben.