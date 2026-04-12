Feuerwehr löscht brennendes Boot an den Elbbrücken

Hamburg (dpa/lno) –

An den Hamburger Elbbrücken hat die Feuerwehr ein brennendes Sportboot gelöscht. Der S-Bahnverkehr auf den Eisenbahnbrücken, die zu den Elbbrücken gehören, kam wegen Rauchs zeitweise zum Erliegen, wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte. Zunächst hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei sagte, der Bahnverkehr sei gegen 14.30 Uhr gestoppt worden. Der Bahnhof Elbbrücken wurde ihm zufolge gesperrt. Gegen 15.00 Uhr sei der Bahnhof wieder freigegeben worden. Die Bahnen können demnach wieder fahren.

Die Feuerwehr löschte das etwa 8,5 Meter lange Sportboot, das sich nahe der Freihafenelbbrücke an einer Kaimauer befand. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden. Der Eigner des Bootes brachte sich in Sicherheit, wie ein Sprecher der Polizei weiter sagte. Laut Feuerwehr wurde die Person mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Über die Eisenbahnbrücken fahren in der Regel S-Bahnen, Regional- und Fernverkehrszüge. Ob auch der Fernverkehr von der Störung betroffen war, war zunächst unklar.