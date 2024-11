Feuerwehr löscht Brand in Kieler Einfamilienhaus

Ein Brand in einem Einfamilienhaus hat die Kieler Feuerwehr am Samstagabend auf Trab gehalten. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Ein Brand in einem Einfamilienhaus hat am Samstagabend in Kiel Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Gegen 21.00 Uhr war ein Notruf eingegangen, wonach brennende Gegenstände in einem Zimmer des Hauses starke Rauchentwicklung verursachten.

Einsatzkräfte verhinderten durch schnelles Eingreifen, dass sich die Flammen auf einen angrenzenden Gebäudeteil und das Dach ausbreiteten. Die Trupps waren unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Sie mussten Innenverkleidungen abnehmen, um Glutnester zu löschen. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 22.20 Uhr war der Einsatz beendet.