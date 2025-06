Feuerwehr löscht Brand in eigenem Gerätehaus

Zu einem Brand im eigenen Gerätehaus ist die Feuerwehr in Rottorf am Klei ausgerückt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Rottorf am Klei (dpa/lni) –

Einsatz im eigenen Gerätehaus: Die Feuerwehr in Rottorf am Klei (Landkreis Helmstedt) hat ein Feuer in den eigenen Räumen gelöscht. Zwei Computer in der Büroecke waren in Brand geraten, das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes stark verraucht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Flammen waren schnell gelöscht. Das Einsatzfahrzeug wurde noch rechtzeitig aus der Garage gefahren, es nahm keinen Schaden. Mit einem Lüfter wurde das Gebäude entraucht.

Der Schaden ist laut Feuerwehr aufgrund der starken Rauchentwicklung erheblich. Erst vor zwei Jahren war das Gerätehaus in Eigenleistung umfassend renoviert worden, der Brand ist deshalb für die Feuerwehr besonders bitter, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.