Hamburg (dpa/lno) –

Kurz vor dem Jahreswechsel ist in Hamburg ein großer Schuppen in Brand geraten. Die Feuerwehr habe das knapp 100 Quadratmeter große Gebäude im Stadtteil Billstedt mittlerweile gelöscht, sagte ein Sprecher.

Gegen 23.30 Uhr seien an dem Schuppen zwei Löschzüge zum Einsatz gekommen. Die Nachlöscharbeiten laufen weiterhin. Es war laut Feuerwehr zunächst der einzige Großeinsatz in einer bis dahin vergleichsweise ruhigen Nacht in Hamburg.