Hamburg (dpa) –

Die Feuerwehr Hamburg hat die Zahl der Toten bei dem Arbeitsunfall in der HafenCity nach unten korrigiert. «Wir wissen (…) von drei Toten, die wir gesichert sehen können in diesem Wirrwarr», sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmittag. Zunächst war von fünf Toten die Rede. Die Männer waren am Montagmorgen mit einem Gerüst in die Tiefe gestürzt.