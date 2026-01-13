Feuerwehr findet toten Mann bei Löscharbeiten

Uchte (dpa/lni) –

Bei Löscharbeiten an einem brennenden landwirtschaftlichen Anwesen in Uchte (Landkreis Nienburg) haben Einsatzkräfte einen älteren Mann tot im Gebäude gefunden. Dieser sei zuvor vermisst worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Weitere Menschen würden nicht mehr vermisst.

Der Einsatz dauerte am Abend noch an. Es seien mehr als 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren zu dem brennenden Wohnhaus mit angeschlossener Scheune in der Mitte des Ortsteils Essern ausgerückt, hieß es. Bei den Löscharbeiten kam eine Drehleiter zum Einsatz. Neben Polizei und Rettungsdienst war seinen Angaben zufolge auch der psychosoziale Betreuungsdienst an der Einsatzstelle.