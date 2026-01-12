Feuerwehr: Es gibt kein tragfähiges Eis in Hamburg

Die Behörden warnen vor dem Betreten der Eisflächen von Seen und Teichen. Christiane Bosch/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wer nach zwei Tagen mit zweistelligen Minusgraden auf Eislaufen auf Hamburgs Seen hofft, der täuscht sich. «Es gibt kein tragfähiges Eis in Hamburg», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

Alle Behörden warnen seit Tagen vor dem Betreten der Eisflächen. Die Warnung sei nach wie vor aktuell. Bislang hätten sich alle in Hamburg auf die Warnung eingestellt, die Feuerwehr musste nicht ausrücken, weil Menschen ins Eis eingebrochen waren.

In den vergangenen beiden Nächten waren die Temperaturen in Hamburg auf bis zu -14 Grad gesunken. Für heute werden wieder Temperaturen im Plusbereich erwartet. Dafür ist Glatteis auf den Straßen möglich.