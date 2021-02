Feuerwehr entdeckt Leiche bei Gebäudebrand in Celle

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Celle (dpa/lni) – Feuerwehrleute haben bei Löscharbeiten in einem brennenden Gebäude in Celle die Leiche eines Mannes geborgen. Die Einsatzkräfte waren am späten Mittwochabend zu dem etwa 30 mal 10 Meter großen eingeschossigen Gebäude des ehemaligen Güterbahnhofes ausgerückt, das teilweise im Vollbrand stand. Die Flammen schlugen aus dem Dach, wie die Freiwillige Feuerwehr Celle am Donnerstag mitteilte. Nach Polizeiangaben ist die Identität des Opfers noch unklar. Das Feuer habe schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden können. Bei den Löscharbeiten sei ein Feuerwehrmann verletzt worden.

